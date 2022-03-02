Москва, , 12:57 — REGNUM После роста почти на 10% 1 марта нефть марки Brent продолжает восхождение на сегодняшних торгах, отметив максимумы июня 2014 года в районе отметки $113 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Добыча нефти ptra

«В начале европейской сессии фьючерсы уверенно держались неподалеку от верхней границы нового диапазона, демонстрируя готовность к дальнейшему росту.

Драйвер покупок нефтяных фьючерсов все тот же — геополитика способствует удорожанию энергоносителей, которые теперь полноценно выполняют функцию защитного актива.

Дальнейшее обострение обстановки в Украине и новая внушительная порция западных санкций в отношении России подпитывает страхи по поводу перебоев в поставках, тем самым толкая цены к новым многолетним максимумам.

При таком мощном бычьем (для рынка нефти) факторе Brent вряд ли помешает грядущее повышение ставки ФРС, которое, к тому же, уже учтено рынком в ценах. Сильный доллар тоже не является сейчас препятствием для черного золота.

Тем временем страны ОПЕК+ намерены увеличить добычу в апреле еще на 400 тыс. баррелей в день, что так же мало повлияет на рынок, готовый к такому сценарию.

Фактором риска для Brent сейчас является возможный спад напряженности между Россией и Украиной. Как сообщают осведомленные источники, к концу этой недели между двумя странами может состояться второй раунд переговоров.

В надежде на прогресс к достижению хотя бы каких-то договоренностей игроки могут зафиксировать прибыль на текущих уровнях, однако целостности бычьего тренда это в любом случае не нарушит», — считает эксперт.

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