Москва, , 12:57 — REGNUM Законопроект о кредитной амнистии для граждан, которые оказались в сложной жизненной ситуации, внесли в Госдуму депутаты фракции СРЗП. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 марта, об этом сообщил лидер партии Сергей Миронов.

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«Мы вносим такой законопроект на рассмотрение Госдумы, чтобы миллионы людей смогли избавиться от «кредитного рабства», — сказал Миронов.

Амнистией по кредиту считается прекращение обязательств физического лица по выплате всех невыплаченных на день подачи заявления об амнистии процентов и неустоек (штрафов, пеней).

«Механизм следующий: в день направления заявления о реструктуризации долга заёмщик должен подтвердить, что он действительно находится в трудной жизненной ситуации. Например, является малоимущим, официально признан безработным, его доходы упали более чем на 30 процентов, у него увеличилось количество иждивенцев или признан инвалидом», — рассказал депутат.

Также указаны критерии присвоения заемщику статуса малоимущего. Для этого размер среднедушевого дохода его семьи или размер среднедушевого дохода самого заемщика не должен превышать трехкратную величину прожиточного минимума на душу населения, в регионе проживания.

«Реструктуризация кредита будет означать введение амнистируемого периода, в течение которого заемщик будет выплачивать исключительно «тело» долга. Период предоставления такой возможности предлагается определять по заявлению гражданина, но составлять он должен не более двадцати лет», — пояснил

Миронов.