Москва, , 12:57 — REGNUM В среду, 2 марта, у президента России Владимира Путина состоится несколько телефонных разговоров на международном уровне. Об этом 2 марта рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«У него (главы Российского государства — ред.), как и вчера, несколько международных телефонных разговоров: в первой половине дня и вечером», — сказал он.

Также представитель Кремля отметил, что пресс-служба администрации президента РФ проинформирует об этих телефонных разговорах в обычном порядке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские власти просчитывали разные уровни реакции на спецоперацию ВС России по защите ДНР и ЛНР.