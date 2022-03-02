Сана, , 13:00 — REGNUM В Йемене взорвались склады оружия и боеприпасов хуситов. ЧП произошло в городе Аль-Салех в районе Аль-Хаубан, провинции Таиз. Об этом 2 марта сообщает Al-Masirah со ссылкой на источники.

Хуситы Https://t.me/YemenWrath

По данным источников, взрыв произошёл в непосредственной близости от местного штаба, которое ополченцы превратили в «тюрьму» и «центр содержания под стражей» для пленных и своих политических противников.

Местные источники сообщают, что первый взрыв прогремел на складе в полночь, а вызванный им пожар продолжался до 3−4 утра по местному времени. Предположительно, причиной взрыва стала диверсия со стороны одной из вооружённых группировок, которая является противником хуситов в этом районе.