Уфа, , 13:03 — REGNUM Сетевые магазины, входящие в Башкирскую торговую ассоциацию, обязались установить торговую наценку на социально значимые товары не более 15%. Эту информацию подтвердили в пресс-службе министерства торговли и услуг Башкирии.

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Сообщается, что товары из этой же категории, наценка на которые более 15%, будут понижены в цене до указанного предела.

Отмечается, что ассоциация сама проявила инициативу и была поддержана сотрудниками Управления Федеральной антимонопольной службы.

Сообщается, что срок действия меморандума: конец 2022 года. При этом присоединение и выход из него осуществляется на добровольной основе.

В список социально-значимых продуктов были включены 20 наименований: молочная продукция, яйца, хлеб, мясо птицы, бакалея и овощи борщевого набора. Торговые сети намерены ограничить наценку как минимум на один товар по каждому наименованию на свой выбор.