Москва, , 12:55 — REGNUM Российская экономика испытывает серьёзные удары от новых санкций, которые западные страны вводят из-за спецоперации России на Украине. Об этом 2 марта заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления главы Белого дома Джозефа Байдена о «расшатанной» экономике России.

Экономика Дарья Антонова © ИА REGNUM

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При этом официальный представитель Кремля заверил, что запас прочности есть, как и потенциал.

«Конечно, экономика России сейчас испытывает серьёзный нажим, серьёзные удары, я бы сказал. Запас прочности есть, потенциал есть, планы имеются, энергичная работа ведётся. На ногах устоит», — добавил Песков.

Напомним, ранее президент США Джозеф Байден в ходе обращения Конгрессу и Сенату США с ежегодным посланием «О положении страны» заявил, что экономика России «шатается». При этом, по его словам, ответственность за такое положение дел несёт российский лидер Владимир Путин. Байден считает, что конфликт на Украине «сделает Россию слабее», а весь остальной мир сильнее.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что её главной целью является защита людей, «которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».