Тбилиси, , 12:54 — REGNUM Уровень инфляции в Грузии по итогам февраля 2022 года составил 13,7%. Об этом говорится в отчёте Национальной статистической службы (Грузстат), опубликованном 2 марта на сайте организации.

Инфляция © ИА REGNUM

Сообщается, что больше всего в Грузии на рост инфляции повлияли цены на продукты. Они в среднем повысились на 17,3% (по итогам января — на 15,6%), что увеличило уровень инфляции на 5,61 процентных пункта.

Цены н на услуги ЖКХ в стране в среднем выросли на 43,6% (в январе — на 43,6%), что увеличило уровень инфляции на 3,72 процентных пункта. Также значительно выросли цены на услуги транспорта (14,5%) и на обслуживание в ресторанах и гостиницах (12,1%).

Напомним, уровень годовой инфляции в Грузии в январе составил 13,9%. В государственном бюджете на текущий год плановый уровень инфляции заложен в пределах 6%.

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