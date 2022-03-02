Москва, 2 марта, 2022, 12:53 — ИА Регнум. На сегодняшний день российская экономика испытывает серьёзные удары. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

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«Конечно, экономика России сейчас испытывает серьезный нажим, серьезные удары, я бы сказал», — сказал Песков.

При этом, по его словам, запас прочности, потенциал и планы у экономики России имеются, а «энергичная работа ведется»: «[Российская экономика] на ногах устоит».