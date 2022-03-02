Элиста, 2 марта 2022, 12:56 — REGNUM Сержант контрактной службы Вооруженных Сил России Константин Манджиев погиб при отражении атаки ВСУ в Донбассе. Об этом сообщил глава Калмыкии Бату Хасиков.

Сержант контрактной службы Вооруженных Сил России Константин Манджиев
Сержант контрактной службы Вооруженных Сил России Константин Манджиев
Скриншот со страницы главы Калмыкии Бату Хасикова

«Константин выбрал для себя путь воина, защитника мира и справедливости. Эта профессия всегда была и остаётся особенно почётной в нашей республике. <…> Константин Манджиев навсегда останется примером мужества и встанет в один ряд с лучшими воинами нашего народа», — написал глава Калмыкии в Instagram.

Бату Хасиков выразил глубочайшие соболезнования родным и близким военнослужащего.