Элиста, 2 марта, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Сержант контрактной службы Вооруженных Сил России Константин Манджиев погиб при отражении атаки ВСУ в Донбассе. Об этом сообщил глава Калмыкии Бату Хасиков.

Скриншот со страницы главы Калмыкии Бату Хасикова Сержант контрактной службы Вооруженных Сил России Константин Манджиев

«Константин выбрал для себя путь воина, защитника мира и справедливости. Эта профессия всегда была и остаётся особенно почётной в нашей республике. <…> Константин Манджиев навсегда останется примером мужества и встанет в один ряд с лучшими воинами нашего народа», — написал глава Калмыкии в Instagram.

Бату Хасиков выразил глубочайшие соболезнования родным и близким военнослужащего.