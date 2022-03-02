Москва, , 12:52 — REGNUM Пушистые почки появились на московских вербах, сообщает 2 марта официальный сайт мэра и правительства Москвы.

Ветки вербы Дарья Юдкевич © ИА REGNUM

Их обнаружили специалисты Минприроды ещё в дни февральской оттепели. Поясняется, что таким образом ива остролистая (верба) готовится к цветению, это является обычным явлением первых тёплых дней после морозов.

«Также показались первые почки у ивы ломкой на юге столицы», — уточнили в мэрии.

При этом уточняется, что даже в случае возобновления морозной погоды часть появившихся почек сохранится. Массовое цветение вербы ожидается в конце марта — начале апреля.