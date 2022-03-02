Москва, , 12:52 — REGNUM В России динамика цен на говядину будет обгонять потребительскую инфляцию, но не превысит уровень продовольственной. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 марта заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова. Так она прокомментировала прогнозы о том, что жители РФ могут столкнуться с ростом цен на свинину, говядину и курятину.

Говядина Alpha

«Динамика цен производителей свиного и куриного мяса в дальнейшем будет зависеть от спроса со стороны перерабатывающих предприятий и торговых сетей, эпидемиологической обстановки в свиноводстве и птицеводстве, валютного курса (многие ветпрепараты и удобрения закупаются по импорту), затрат на логистику (особенно в областях, граничащих с Украиной). На затратах изготовителей могут отразиться проблемы в финансовой системе, — сказал Долгова. — Сдерживанию роста потребительских цен способствуют долгосрочные договоры между производителями и ретейлерами, а также достигнутое на днях соглашение между Минсельхозом, ФАС, Минпромторгом и крупными торговыми сетями об ограничении торговых надбавок. Препятствует росту потребительских цен и покупательная способность населения, которая может снизиться в ближайшее время».

Как полагает Долгова, если рост цен на данные виды мяса возобновится, то в лучшем случае он не будет превышать индекса потребительской инфляции.

«Что касается цен на говядину, то на динамике ее цен отразится сокращение импортных поставок мяса в связи с санкциями и проблемами в транспортировке, — сказала она. — Динамика цен на говядину и в дальнейшем будет обгонять потребительскую инфляцию, но не превышать уровень продовольственной инфляции».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что в настоящее время в России нет объективных предпосылок к росту цен на куриное и свиное мясо.

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