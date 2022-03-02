Москва, , 12:53 — REGNUM Российский рынок не останется без автомобилей. Об этом 2 марта заявил бренд-директор официального дилера одной из автомобильных марок Алексей Кирдяшов на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Автомобили

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«Автомобили в любом случае будут. Если есть спрос, будут и предложения. Вопрос в том какие бренд поддержат рынок. Возможно, какие-то бренды на какое-то время с рынка России выйдут», — сказал Кирдяшов.

По его мнению, возвращение иностранных авто на российский рынок является вопросом времени. Вероятно, какие-то бренды уйдут надолго, но какие-то вернутся в уже обозримом будущем.

«Без автомобилей мы однозначно не останемся. Ограничения поставок — это не полное прекращение поставок. Есть автомобили на складах. На сегодняшний момент никто не скажет, что произошла катастрофа», — отметил эксперт.

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