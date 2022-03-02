Москва, 2 марта, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Блогер Настя Ивлеева уведомила своих коллег, друзей и знакомых об отмене мероприятия в честь её дня рождения. Она опубликовала пост на эту тему в историях личного Instagram-аккаунта 2 марта.

Настя Ивлеева

Причиной отмены стал вооружённый конфликт России и Украины. «Нет никакого другого решения, кроме как отмены всех праздных мероприятий», — пишет Ивлеева.

Ранее Настя Ивлеева высказалась против военной спецоперации России. «Мы стали свидетелями настоящей катастрофы. В Украине гибнут люди, разрушаются города, гибнут наши солдаты, многие из которых совсем юны», — написала она.