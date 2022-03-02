Лос-Анджелес, США, 2 марта, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Мэтт Ривз вынужден был пропустить мировую премьеру кинокомикса «Бэтмен» из-за того, что получил положительный результат теста на коронавирус. Об этом 2 марта сообщает портал Comicbook.

Иван Шилов ИА REGNUM Новый Бэтмен

«Извините, что не смог быть с вами сегодня вечером», — сказал Ривз в видеообращении. Режиссёр отметил, что заразился коронавирусом несмотря на то, что получил две дозы вакцины и прошёл ревакцинацию. «Хорошая новость заключается в том, что я здоров и в порядке. Но я не с вами», — добавил Ривз, также заявив, что воспринимает это как «большое горе», поскольку проект, которым он занимался на протяжении пяти лет, для него очень важен.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что фильм Мэтта Ривза «Бэтмен» сРобертом Паттинсоном в главной роли не покажут в России. Премьера картины была запланирована на 2 марта 2022 года. Медиакомпания WarnerMedia заявила, что приняла такое решение после того, как Россия начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины.