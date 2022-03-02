Москва, 2 марта, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Владелец московского «Спартака» Леонид Федун заявил, что продолжит финансировать футбольный клуб. Об этом 2 марта сообщает «Спорт-экспресс».

Дмитрий Садовников Леонид Федун

"Да, есть огромные сложности, но я продолжаю финансировать «Спартак», — сказал Федун, который является также вице-президентом компании «Лукойл».

Ранее ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах. Таким образом, «Спартак» лишился возможности сыграть против немецкого «РБ Лейпциг» в 1/8 финала Лиги Европы.

Читайте также: Главный тренер «Спартака» Ваноли не планирует уезжать из России