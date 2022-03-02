Москва, , 12:49 — REGNUM Сегодняшняя реальность делает невозможным запуск проекта «Северный поток — 2». Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Северный поток — 2» Андрей Перцев

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«Истерическая реальность пока делает это невозможным. В настоящее время отменена сертификация проекта. Сейчас какие-то выстраивать прогнозы — дело неблагодарное, но все-таки будем надеяться на то, что истерика, она неминуемо когда-то проходит, и потом уже место истерики занимает трезвая оценка ситуации», — сказал Песков.

При этом он отметил, что инфраструктура проекта готова, и она никуда не денется.