Краснодар, 2 марта, 2022, 12:49 — ИА Регнум. В Краснодарском крае госпитализировано 410 пациентов с коронавирусом за сутки, данные 2 марта опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф. Накануне, 1 марта, сообщалось о 398 пациентах, попавших в больницы.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

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За сутки в регионе подтверждено 2395 случаев заражения коронавирусом. Для сравнения: сутками ранее сообщалось о 1 139 заразившихся.

« В Краснодаре выявили 589 случаев, в Новороссийске — 168, в Сочи — 140, в Белореченском районе — 112, в Геленджике — 96, в Северском районе — 95, в Крымском — 90, в Динском — 88, в Тимашевском — 78, в Усть-Лабинском — 70», — говорится в сообщении регионального оперативного штаба.

В общей сложности в регионе за два года пандемии подтверждено 228 347 случаев заражения коронавирусом, выздоровели за всё время 194 855 человек. Жертвами инфекции стали 10 429 жителей.

На утро 2 марта в больницах региона остаются 5215 пациентов с подтверждённым диагнозом и с подозрением на него, в тяжёлом состоянии на ИВЛ и ЭКМО находятся 115 пациентов. Ещё 24 990 кубанцев лечатся амбулаторно.