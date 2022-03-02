В Краснодарском крае в больницы попали ещё 410 пациентов с COVID-19
Краснодар, 2 марта, 2022, 12:49 — ИА Регнум. В Краснодарском крае госпитализировано 410 пациентов с коронавирусом за сутки, данные 2 марта опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф. Накануне, 1 марта, сообщалось о 398 пациентах, попавших в больницы.
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За сутки в регионе подтверждено 2395 случаев заражения коронавирусом. Для сравнения: сутками ранее сообщалось о 1 139 заразившихся.
В общей сложности в регионе за два года пандемии подтверждено 228 347 случаев заражения коронавирусом, выздоровели за всё время 194 855 человек. Жертвами инфекции стали 10 429 жителей.
На утро 2 марта в больницах региона остаются 5215 пациентов с подтверждённым диагнозом и с подозрением на него, в тяжёлом состоянии на ИВЛ и ЭКМО находятся 115 пациентов. Ещё 24 990 кубанцев лечатся амбулаторно.