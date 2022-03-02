Саратов, 2 марта, 2022, 13:00 — ИА Регнум. В Саратове организована доследственная проверка после публикации в социальных сетях о нападении бродячих собак на троих детей, после чего все пострадавшие были госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.

Ольга Кардашова ИА REGNUM Собака

Согласно размещенной информации, пострадали дети в возрасте шести, девяти и 14 лет. Собаки напали на ребят в Заводском районе Саратова.

В настоящее время проводятся мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

ИА REGNUM напоминает, председателю комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта города Саратова Александру Гусеву объявлен выговор в связи с нападением безнадзорных собак на людей.

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