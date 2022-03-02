* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 2 марта, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Министр горнодобывающей промышленности правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Шахабуддин Делавар заявил, что международное сообщество представило список из 15 человек для формирования инклюзивного правительства в Афганистане. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Флаг Афганистана

Он не раскрыл имён из списка, но сказал, что в него «включены предатели, и Исламский Эмират не примет этот список».

Выступая на встрече, посвященной второй годовщине Соглашения в Дохе, министр сказал, что в список включены люди, бежавшие из Афганистана.

«Включая нескольких предателей, покинувших Афганистан, их осталось не более 15 человек. Никто не хочет вводить их в систему управления. Вначале нам заявили, что будет восемь человек, потом — 11, теперь их стало 15», — указал министр.

«Среди других в этот список входят Мохаммад Мохакек, Карим Халили, Атта Мохаммад Нур, Сима Самар и Батыр Дустум», — уточнил Шахабуддин Делавар.