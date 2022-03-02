Лос-Анджелес, США, , 12:44 — REGNUM Американский актёр Миша Коллинз (Дмитрий Коллинз) записал видеообращение к российским поклонникам. Он опубликовал ролик в личном Instagram-аккаунте 2 марта.

Миша Коллинз Скриншот видео на YouTube

На видео он затронул тему военной спецоперации на территории Украины. «Русский народ, я знаю, что вы не хотите этой войны. Весь мир знает, что вы хотите мира», — говорит Коллинз. «Оставайтесь сильными», — призвал он своих поклонников из России.

ИА REGNUM напоминает, что Миша Коллинз получил известность в 2008 году благодаря сериалу «Сверхъестественное». В нём он исполнил роль Кастиэля.

Читайте ранее в этом сюжете: Леонид Агутин высказался о конфликте с Украиной