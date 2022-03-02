Лос-Анджелес, США, 2 марта, 2022, 12:44 — ИА Регнум. Американский актёр Миша Коллинз (Дмитрий Коллинз) записал видеообращение к российским поклонникам. Он опубликовал ролик в личном Instagram-аккаунте 2 марта.

Скриншот видео на YouTube Миша Коллинз

На видео он затронул тему военной спецоперации на территории Украины. «Русский народ, … весь мир знает, что вы хотите мира», — говорит Коллинз. «Оставайтесь сильными», — призвал он своих поклонников из России.

ИА REGNUM напоминает, что Миша Коллинз получил известность в 2008 году благодаря сериалу «Сверхъестественное». В нём он исполнил роль Кастиэля.