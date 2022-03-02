Париж, , 12:44 — REGNUM В Париже недалеко от Порт-Дофин полиция остановила автобус, в котором находились 27 человек, решивших отправиться воевать на Украину, сообщает Le Parisien.

Боевик Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным издания, в автобусе находились, в частности, украинские члены иностранного легиона, они предъявили военные документы и были задержаны полицией. Украинских мирных жителей проверили, а затем отпустили.

Как сообщало ИА REGNUM, повсюду во Франции прозвучат сирены в рамках учений, проводимых в начале каждого месяца.

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