Париж, 2 марта, 2022, 12:44 — ИА Регнум. В Париже недалеко от Порт-Дофин полиция остановила автобус, в котором находились 27 человек, решивших отправиться воевать на Украину, сообщает Le Parisien.

Иван Шилов ИА REGNUM Боевик

По данным издания, в автобусе находились, в частности, украинские члены иностранного легиона, они предъявили военные документы и были задержаны полицией. Украинских мирных жителей проверили, а затем отпустили.

Как сообщало ИА REGNUM, повсюду во Франции прозвучат сирены в рамках учений, проводимых в начале каждого месяца.