Элиста, , 12:55 — REGNUM Глава Калмыкии Бату Хасиков записал видеообращение, в котором призвал земляков проявить внимательность и сознательность. Он назвал специальную военную операцию России по защите Донбасса правильным решением, напомнив о многолетней антироссийской пропаганде.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Вот уже восемь лет в Донбассе идет война. В результате государственного переворота в братской для нас стране при поддержке международных кукловодов к власти пришел режим, который сделал фашизм государственной идеологией. Постоянно проявляя агрессию в сторону России, этот режим заявил о желании создать ядерное оружие. Чтобы вернуть мир в Донбасс и защитить будущее России, наш президент Владимир Путин принял единственно правильное решение — провести специальную операцию по денацификации», — отметил глава Калмыкии.

«Уже много лет против России ведется информационная война. У нас пытаются отнять историю, опорочить и обесценить подвиги наших предков. Враги России делают все для того, чтобы рассорить регионы и народы, для которых наша страна — это Родина и общий дом. Сейчас поток лжи и провокаций вырос многократно. Не верить фейкам и не распространять их», — призвал Хасиков.

ИА REGNUM напоминает, что Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса и установлению мира, начатую 24 февраля по решению президента России Владимира Путина после просьбы о военной помощи со стороны ДНР и ЛНР. Эти признанные Россией республики годами подвергаются агрессии со стороны Украины.