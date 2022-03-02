Москва, 2 марта, 2022, 12:43 — ИА Регнум. Тема безработицы является одной из первоочередных для российских властей, и ею будет заниматься оперштаб под председательством главы правительства РФ Михаила Мишустина. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Безусловно, это одна из первоочередных тем, которыми будет заниматься и занимается уже оперативный штаб, который возглавляет председатель правительства [Михаил] Мишустин. Вы знаете, что определенный опыт в этой области имеется. Мы прошли через несколько кризисов, и каждый раз принимались энергичные меры с тем, чтобы минимизировать темпы роста безработных», — сказал Песков.

По его словам, точно так же будет и на этот раз: «Но еще раз повторяю: проблемы сейчас возникают, и оперативный штаб ими занимается».

Песков подчеркнул, что риск роста уровня безработицы был просчитан властями заранее.