Уфа, , 12:50 — REGNUM Модернизация предприятий сельхозпроизводителей, а также обновление парка сельхозтехники будет продолжено в Башкирии несмотря на санкции. Об этом 2 марта сообщил глава республики Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

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Глава региона подчеркнул, что руководство республики поддерживало и будет поддерживать аграриев.

«Задача по импортозамещению в части поставки техники, запчастей и комплектующих, организации ремонта и обслуживания стоит нетривиальная, но тем для нас она интереснее. У нас много, что называется, рукастых людей, которые могут подойти к решению этой задачи с головой. А главное — у нас есть инфраструктура, предприятия, которые могут наладить производство необходимых запчастей и комплектующих», — сообщил Хабиров, отметив, что работа по модернизации парка сельхозтехники не останавливалась и в пандемию.

Он подчеркнул, что в регионе увеличили закупку сельхозтехники с 6,5 млрд рублей в 2019 году до 12,5 млрд в 2021 году.

«В самом тяжёлом для нас 2020 году субсидии для покупки техники составили 2,8 млрд рублей. Закроем долги в части субсидий и за 2021 год, деньги в бюджете на эти цели обязательно найдем», — заверил глава региона. Хабиров отметил, что в Башкирии намерены продолжить закупать зерно‑ и кормоуборочные комбайны, тракторы, почвообрабатывающие и посевные машины, а также выделять субсидии из бюджета и поддерживать сельхозпроизводителей на всех этапах производства.

«Наше сельское хозяйство должно быть точным, умным, прогрессивным, важно использовать современные технологии. В конечном счёте, от этого зависит продовольственная безопасность республики и страны в целом», — в заключении написал он.