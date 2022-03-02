Сеул, , 12:42 — REGNUM Кандидат в президенты Южной Кореи от оппозиционной партии «Сила народа» Юн Сок Ёль проведет 2 марта встречу с новым послом Украины в Сеуле Дмитрием Пономаренко. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей партии.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

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По их словам, встреча состоится в штаб-квартире партии.

Ожидается, что в ходе встречи представители двух стран обсудят специальную операцию России на Украине, а также реакцию южнокорейского правительства на украинский кризис.

Ранее посол Украины в Сеуле призвал Южную Корею и других партнеров объединить усилия, ввести санкции и изолировать Россию из-за специальной операции на Украине.

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Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Донбассе, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. По его словам, цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергались издевательствам, геноциду киевского режима.