Загреб, , 12:41 — REGNUM Решение о переводе посла Хорватии Аницы Джамич из Киева во Львов на фоне усложнения обстановки с безопасностью в украинской столице и специальной военной операции Вооруженных сил России по защите Донбасса принял хорватский премьер-министр Андрей Пленкович. Он рассказал об этом 2 марта на брифинге.

Флаг Хорватии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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«Вчера я предложил нашему послу Анице Джамич с учетом ухудшения ситуации в сфере безопасности в Киеве и нападений на главный город Украины, чтобы она выехала из Киева, и сейчас она по пути во Львов», — сказал он.

Также Пленкович добавил, что во Львове Джамич будет дальше выполнять свои обязанности, помогая хорватским гражданам и отслеживая ситуацию. При этом хорватский премьер-министр заявил, что он уверен в том, что посол Хорватии во Львове будет в безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Афганистана в ООН заявил, что он проголосует за резолюцию, осуждающую действия России на Украине на Генассамблее Организации Объединённых Наций.