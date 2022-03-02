Берн, 2 марта 2022, 12:40 — REGNUM Швейцария временно закрыла свое посольство в Киеве, заявил 2 марта официальный представитель швейцарского МИД Пьер Ален Эльчингер.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в российском посольстве заявили, что поддержанная властями Швейцарии нелегитимная практика Евросоюза по введению односторонних санкций в отношении России не останется без ответа.
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