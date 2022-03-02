Москва, 2 марта, 2022, 12:46 — ИА Регнум. Исполнение гособоронзаказа остаётся основным приоритетом для российской экономики, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов 2 марта по итогам коллегии военно-промышленного комплекса.

Goverment.ru Юрий Борисов

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые санкции Запада и ответные ограничения России — все новости»

Он отметил, что было сложно предсказать весь масштаб и глубину новых антироссийских санкций. Однако власти прорабатывали различные механизмы поддержки промышленности, включая оборонный комплекс, проводили стресс-тесты. Паники в связи с санкциями нет.

«Задача выполнения ГОЗ была и остается приоритетной. В прошлом году ГОЗ был выполнен более чем на 98%», — подчеркнул Борисов и выразил уверенность в сохранении таких показателей.

Россия, напомнил он, существует в условиях санкций ещё с 2014 года. Давление на экономику росло, шла работа над сокращением зависимости от импорта. В этом направлении есть значительные результаты.

Как сообщало ИА REGNUM, новые санкции страны Запада вводят против России из-за начала военной спецоперации на Украине, направленной на защиту республик Донбасса, демилитаризацию и денацификацию этой страны.

Читайте также: Матвиенко: весь бизнес в России должен стать национальным