Воронеж, 2 марта, 2022, 12:39 — ИА Регнум. В Воронежской области госпитализировано ещё 346 пациентов с коронавирусом, данные за сутки опубликована 2 марта на сайте стопкоронавирус. рф. Накануне, 1 марта, сообщалось о 295 воронежцах, попавших в больницу с ковидом.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Осторожно, коронавирус

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В регионе за сутки подтверждено 2 279 новых случаев заражения коронавирусом, тогда как сутками ранее сообщалось о 2 110 новых пациентах. Выздоровевшими признаны ещё 4727 человек. За сутки скончались 28 воронежцев с COVID-19.

С начала пандемии на территории Воронежской области подтверждено 334 535 случаев заражения коронавирусом, 254 237 пациентов признаны выздоровевшими. Скончались 7 645 жителей региона.