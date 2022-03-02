Канберра, , 13:08 — REGNUM Австралийский актёр Джейсон Кларк примет участие в съёмках фильма «Оппенгеймер». Соответствующую информацию опубликовало издание Deadline.

Джейсон Кларк Скриншот YouTube

В настоящее время неизвестно, какую именно роль исполнит в предстоящей картине популярный актёр. Ожидается, что вместе с Кларком в съёмках поучаствуют Флоренс Пью, Роберт Дауни-младший, Мэтт Дэймон и другие.

Напомним, что выход «Оппенгеймера» запланирован на лето 2023 года. Режиссёром фильма выступит Кристофер Нолан («Начало»).

Читайте ранее в этом сюжете: Неизвестный фильм Деппа неожиданно лидирует в интернет-голосовании «Оскара»