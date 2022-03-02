Канберра, 2 марта 2022, 13:08 — REGNUM Австралийский актёр Джейсон Кларк примет участие в съёмках фильма «Оппенгеймер». Соответствующую информацию опубликовало издание Deadline.
В настоящее время неизвестно, какую именно роль исполнит в предстоящей картине популярный актёр. Ожидается, что вместе с Кларком в съёмках поучаствуют Флоренс Пью, Роберт Дауни-младший, Мэтт Дэймон и другие.
Напомним, что выход «Оппенгеймера» запланирован на лето 2023 года. Режиссёром фильма выступит Кристофер Нолан («Начало»).
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