Мадрид, 2 марта, 2022, 12:35 — ИА Регнум. Испания планирует продвигать в Евросоюзе тему включения России в чёрный список стран-офшоров. Об этом в ходе выступления в Конгрессе депутатов Испании заявил премьер-министр страны Педро Санчес.

(сс) Palmira Escobar Martos. FSA-PSOE Педро Санчес

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«Одна из мер, которые Испания будет продвигать как в ЕС, так и в Организации экономического сотрудничества и развития — объявление России офшором, включив эту страну в черный список стран-офшорных зон», — сказал Санчес.

Он также заявил, что Испания планирует поставить наступательные вооружения Украине.