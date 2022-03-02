Калуга, 2 марта 2022, 12:57 — REGNUM Калужские судебные приставы исполнили решения суда о выдворении за пределы региона и России нелегальных иностранных граждан. Об этом 2 марта сообщил корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель Управления ФССП России по Калужской области Артём Залогин.
Приставы осуществили административное выдворение десяти нелегалов. Трое граждан Узбекистана были доставлены сотрудниками силового блока до пункта пропуска через государственную границу в аэропорту Домодедово. Семеро граждан Таджикистана были выдворены за пределы страны через воздушную гавань Калуги. Въезд в Россию для них будет закрыт в течение пяти лет.
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