Калуга, , 12:57 — REGNUM Калужские судебные приставы исполнили решения суда о выдворении за пределы региона и России нелегальных иностранных граждан. Об этом 2 марта сообщил корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель Управления ФССП России по Калужской области Артём Залогин.

Выдворение нелегальных мигрантов из страны Фото пресс-службы управления ФССП России по Калужской области

Приставы осуществили административное выдворение десяти нелегалов. Трое граждан Узбекистана были доставлены сотрудниками силового блока до пункта пропуска через государственную границу в аэропорту Домодедово. Семеро граждан Таджикистана были выдворены за пределы страны через воздушную гавань Калуги. Въезд в Россию для них будет закрыт в течение пяти лет.

«В одной из категорий исполнительных документов, поступающих на исполнение в Управление Федеральной службы судебных приставов по Калужской области, являются решения судов о принудительном выдворении иностранных граждан или лиц без гражданства за пределы Российской Федерации. Поводом для принятия судебным органом такого решения, в основном, выступает нарушение сроков пребывания на территории страны либо нарушение правил трудовой деятельности. До проведения процедуры выдворения нелегалы находятся в специализированном учреждении для временного содержания», — отметил Артём Залогин.

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