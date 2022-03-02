Калуга, 2 марта, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Калужские судебные приставы исполнили решения суда о выдворении за пределы региона и России нелегальных иностранных граждан. Об этом 2 марта сообщил корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель Управления ФССП России по Калужской области Артём Залогин.

Фото пресс-службы управления ФССП России по Калужской области Выдворение нелегальных мигрантов из страны

Приставы осуществили административное выдворение десяти нелегалов. Трое граждан Узбекистана были доставлены сотрудниками силового блока до пункта пропуска через государственную границу в аэропорту Домодедово. Семеро граждан Таджикистана были выдворены за пределы страны через воздушную гавань Калуги. Въезд в Россию для них будет закрыт в течение пяти лет.

«В одной из категорий исполнительных документов, поступающих на исполнение в Управление Федеральной службы судебных приставов по Калужской области, являются решения судов о принудительном выдворении иностранных граждан или лиц без гражданства за пределы Российской Федерации. Поводом для принятия судебным органом такого решения, в основном, выступает нарушение сроков пребывания на территории страны либо нарушение правил трудовой деятельности. До проведения процедуры выдворения нелегалы находятся в специализированном учреждении для временного содержания», — отметил Артём Залогин.