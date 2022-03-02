Саратов, 2 марта, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Председателю комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта города Саратова Александру Гусеву объявлен выговор в связи с нападением безнадзорных собак на людей. Об этом заявил глава города МихаилИсаев.

Tololo.ru Собаки

«В связи с участившимися случаями нападения безнадзорных животных на людей, в том числе на детей, председателю комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта Александру Гусеву, отвечающему за отлов собак с улиц города до передачи полномочий районным администрациям, объявлен выговор», — написал мэр на своей странице в соцсетях.

По словам главы Саратова, подобные случаи недопустимы. Из-за халатности должностных лиц не должны страдать местные жители, особенно дети.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратове 26 февраля бродячая собака напала на ребенка, укусив за руку.

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