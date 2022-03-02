Москва, 2 марта, 2022, 12:33 — ИА Регнум. В рамках мер противодействия санкциям Россия должна предусмотреть ограничения для недобросовестных предпринимателей. Об этом 2 марта заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко во время «правительственного часа» главы Минстроя Ирека Файзуллина в Совфеде.

Дарья Драй, ИА REGNUM Валентина Матвиенко

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"Не давать пользоваться этой ситуацией некоторым недобросовестным предпринимателям, для которых по-прежнему во главе угла только прибыль», — заявила Матвиенко.

«Сегодня весь бизнес должен стать национальным и помогать укреплять и дальше развивать экономику. Не допустить роста цен ни на продукты питания жизненно важные, ни на лекарства. И, конечно же, в том числе на строительные материалы», — указала она.