Москва, 2 марта, 2022, 12:31 — ИА Регнум. Сегодня, 2 марта, на торгах Лондонской бирже металлов (LME) цена алюминия обновила исторический максимум, следует из данных торговой площадки.

Алюминий

Согласно информации LME, по состоянию на 12:09 по мск стоимость алюминия составляла более $3,55 тысячи за тонну.

Позже цена алюминия замедлила рост и торговалась уже на уровне $3538 за тонну.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущий рекорд цены на алюминий был зафиксирован 28 февраля 2022 года.

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