Вашингтон, 2 марта, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Нежелание Грузии присоединяться к санкциям против России за начало операции по защите Донбасса на Украине вызвало недовольство у члена Сената США Джима Риша. Об этом он 2 марта сообщил в соцсети Twitter.

(сс) US Senate Сенатор Джеймс Риш

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«Я шокирован и разочарован тем, что правительство Грузии не поддерживает Украину», — написал сенатор.

Он заявил, что в 2008 году, когда грузинская армия напала на Южную Осетию, все страны поддержали Тбилиси. Риш призвал грузинские власти найти то «мужество», которое якобы проявили украинцы.

Напомним, в Грузии отказались присоединяться к антироссийским санкциям, объяснив это тем, что они негативно скажутся на экономике республики. После этого президент Украины Владимир Зеленский отозвал посла из Тбилиси.