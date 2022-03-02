Токио, , 13:22 — REGNUM Представление посольству Украины сделали власти Японии, об этом генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно сообщил 2 марта на регулярной пресс-конференции.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

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Ранее дипломатическое представительство Украины призвало японских граждан вступать в добровольческие образования, чтобы участвовать в боевых действиях на украинской земле. Мацуно был задан вопрос, вызывали ли власти Японии посла Украины в связи с этим призывом.

«Мы сделали представление, разъяснив нашу позицию по вопросу эвакуации [японских граждан с территории Украины]», — ответил Мацуно.

При этом дипломат не подтвердил напрямую, что эта тема затрагивалась при выражении представления. Он сослался на дипломатическую составляющую ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил, что в стране формируется Интернациональный легион территориальной обороны. С 24 февраля Россия проводит на Украине спецоперацию, направленную на защиту республик Донбасса, демилитаризацию и денацификацию этой страны.

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