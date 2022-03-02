Сеул, 2 марта, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Южная Корея получила эксклюзивное права на реализацию проекта энергетической инфраструктуры в Бангладеш стоимостью $700 млн. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства земли, инфраструктуры и транспорта страны.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Бангладеш

Согласно опубликованным данным, соответствующее решение было принято в ходе встречи представителей Корейской корпорации зарубежной инфраструктуры и городского развития (KIND) и Управления государственно-частного партнерства Бангладеш.

Отмечается, что южнокорейские компании будут иметь преимущество при планировании проекта по созданию интеллектуальной энергосистемы в недавно построенном городе Пурбачал, расположенном в 15 км к северо-востоку от столицы Бангладеш.

Ссперва южнокорейская сторона проведет технико-экономическое обоснование проекта, а затем обсудит условия и другие детали проекта с правительством Бангладеш.

По данным министерства, в апреле 2019 года KIND и Управление государственно-частного партнерства Бангладеш подписали меморандум о взаимопонимании, в рамках которого договорились о развитии инфраструктуры в Бангладеш.

В соответствии с меморандумом южнокорейские компании получили эксклюзивные права на реализацию четырех отдельных инфраструктурных проектов стоимостью $10,2 млрд.