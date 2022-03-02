Москва, 2 марта, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Блогер Ида Галич высказалась относительно военной спецоперации. Она опубликовала пост на эту тему в личном Instagram-аккаунте.

Скриншот с YouTube Ида Галич

Блогер призналась, что очень ждёт следующей встречи делегаций от России и Украины для переговоров. «Никогда ещё так сильно я не ждала встречу совсем незнакомых мне людей. Пожалуйста, договоритесь. И сыновья снова увидят своих матерей. Остановите ад. Пусть сестры братьям не из бункера, а из дома звонят», — пишет Галич.

Ранее относительно вооружённого конфликта России и Украины высказалась блогер Настя Ивлеева. «Я призываю вас сделать второй раунд переговоров, я призываю вас договориться, я призываю вас достигнуть тех компромиссов, которые остановят гибель людей», — написала она.