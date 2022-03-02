Екатеринбург, 2 марта, 2022, 12:29 — ИА Регнум. На Средней Урал надвигается резкое похолодание до — 20 градусов. Морозы придут в регион уже к концу этой недели, 6 марта, сообщают синоптики.

Фото со страницы Леонида Гунина в Facebook Мороз

В воскресенье, 6 марта в Екатеринбурге столбики термометров опустятся до — 15. А в понедельник похолодает до — 20. По словам главного синоптика Свердловской области Галины Шепоренко такое изменение погодных условий связано с циклоном, который придет с севера Европейской территории России.

По данным Уральского гидрометцентра, до конца недели, 5 марта погода в регионе не изменится. В области по-прежнему возможны плюсовые значения температуры.