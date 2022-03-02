Екатеринбург, 2 марта, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Исполняющей обязанности министра инвестиций и развития Свердловской области назначили Елену Хлыбову. Ранее она занимала пост заместителя министра. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона.

Иван Шилов, ИА REGNUM Назначение

Хлыбова приступила к работе 2 марта. На посту чиновница сменила Викторию Казакову.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Виктория Казакова завершила работу в областном правительстве. Она покинула пост с 1 марта. Должность министра инвестиций и развития Свердловской области чиновница занимала с 2017 года.