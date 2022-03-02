Санкт-Петербург, 2 марта, 2022, 12:40 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге сократился суточный показатель смертности от COVID-19. Об этом сообщили в главном оперштабе. В городе скончались 66 человек за последние сутки, что на 11 больных меньше, чем за предыдущие.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За минувшие сутки в Петербурге выявили 4514 случаев заражения коронавирусом. Это на 1093 случая больше, чем сутками ранее. Тогда в городе зафиксировали 3421 случай заболевания ковидом.

Несмотря на то, что в Петербурге уже вторые сутки подряд выявляют менее пяти тысяч заражений, это не позволило городу покинуть одну из лидерских позиций по статистике заболеваний. На этот раз Санкт-Петербург обогнал Москву на 1490 случаев, но уступил Свердловской области на 354 случая.

По выздоровлению от COVID-19 за сутки в Петербурге выписали 20 324 человек, что на 879 бывших ковид-пациентов больше, чем за 28 февраля. В Петербурге уже вторые сутки подряд фиксируют высокие отметки этого показателя.

С начала действия пандемии в Санкт-Петербурге выявили 1 445 730 случаев заражения коронавирусом. Скончались от COVID-19, как основной причины, 32 034 человека, а выздоровели 1 277 277 человек.