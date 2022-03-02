Новосибирск, 2 марта, 2022, 12:26 — ИА Регнум. В Новосибирской области за неделю с 21 по 27 февраля зарегистрировано 24 837 случаев заболевания ОРВИ и гриппа. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управление Роспотребнадзора.

Ponchikov.net ОРВИ у ребёнка

«Темп прироста заболеваемости продолжает снижаться, однако недельный эпидемический порог всё ещё превышен среди взрослого населения», — уточнили в ведомстве.

Отметим, что по данным оперативного штаба региона, за сутки из-за ОРВИ зарегистрировано 5443 обращения.