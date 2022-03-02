Екатеринбург, , 12:25 — REGNUM В Екатеринбурге на перекрестке улиц Восточной и Малышева произошло ДТП с участием автобуса и троллейбуса. В результате аварии пострадал пассажир. Об этом сообщили в городском УГИБДД.

ДТП



По предварительным данным автобус не учел боковой интервал во время движения и зеркалом зацепил троллейбус. Пострадал один из пассажиров автобуса. Женщина получила травмы от осколков.

На месте ДТП находятся медики скорой помощи. Здесь также работают сотрудники ГИБДД. Они устанавливают точную причину аварии.