Москва, , 12:23 — REGNUM Советская и российская актриса театра и кино, член Союза театральных деятелей России и Народная артистка РСФСР Алина Станиславовна Покровская поддержала специальную военную операцию Вооруженных сил РФ по защите Донбасса. Об этом 2 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Народная артистка РСФСР Алина Покровская

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«Сражаться нужно только за правое дело», — говорила героиня фильма «Офицеры» Люба Трофимова. Именно это сейчас и происходит на наших границах с Украиной», — сказала она.

Также актриса рассказала, что она родилась в Донбассе, где последние восемь лет было невыносимо жить из-за геноцида со стороны Киева, и потому она не сомневалась в правильности решения президента России Владимира Путина о военной спецоперации по защите республик Донбасса.

«Донбасс был промышленным сердцем всего СССР. Когда я была маленькой, всегда думала, что круги под глазами шахтеров рисовали черной тушью. Я просто не знала, что это от вьевшейся угольной пыли», — добавила Покровская.

Кром того, она отметила, что труд шахтеров всегда был тяжелейшим и именно поэтому их во времена СССР отправляли в лучшие санатории с самым современным оборудованием.

«Тогда почему этих тружеников при киевском режиме стали пренебрежительно называть «ватниками»? Почему нас, коренных жителей, нацисты пытались лишить родного русского языка, заставить забыть нашу великую культуру, взрастить ненависть ко всему русскому??? Кому это было нужно? Точно ни нам, ни украинцам», — уточнила актриса

«Сильная Россия не выгодна Западу. Но сеять вражду между нашими народами, покушаться на безопасность нашей страны мы больше не позволим. И как бы тяжело сейчас ни было, эта война, которая идет уже давно, должна принести мир», — заключила Покровская.

Отметим, советская и российская актриса театра и кино, член Союза театральных деятелей России и Народная артистка РСФСР (1988) Алина Покровская родилась в Донецке в 1940 году.