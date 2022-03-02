Зальцбург, Австрия, 2 марта, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Международный союз биатлонистов (IBU) решил не допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям под эгидой организации. Об этом 2 марта сообщает пресс-служба IBU.

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«Исполком IBU принял решение не допускать российских и белорусских спортсменов, а также официальных лиц к участию в международных соревнованиях до дальнейшего уведомления», — говорится в сообщении.

Отмечается, что IBU принял решение, следуя новым рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК).

Ранее Союз биатлонистов России (СБР) объявил, что сборная России не будет выступать на оставшихся этапах Кубка мира и Кубка IBU.